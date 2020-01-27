INCIDENTE SULLA SS121, MISTERBIANCO, TRE FERITI - LUNGHISSIME CODE
AGGIORNAMENTOAl momento lunghissime code in direzione Paternò, la fila inizia nei pressi dello svincolo Tangenziale di Catania, in Via Comunità Economica Europea.Il sinistro ha coinvolto tre autoveico...
AGGIORNAMENTO
Al momento lunghissime code in direzione Paternò, la fila inizia nei pressi dello svincolo Tangenziale di Catania, in Via Comunità Economica Europea.
Il sinistro ha coinvolto tre autoveicoli, tre le persone coinvolte sono state trasportate all'ospedale per le cure del caso.
Al momento non si conoscono però le loro condizioni.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
FLASH
Incidente e traffico congestionato.
Il Sinistro si è verificato intorno alle ore 18 sulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta Sant'Anastasia in direzione Paternò.
Si tratta di un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture.
Sul posto due ambulanze, per soccorrere le persone rimaste ferite nel sinistro.
Al momento, non note, le condizioni di salute delle persone coinvolte nell'incidente.
Maggiori informazioni potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.
Sul posto la Polizia Municipale di Misterbianco per i rilievi del caso.
Al momento si segnalano lunghissime code a partire dallo svincolo Tangenziale di Catania, in Via Comunità Economica Europea.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO