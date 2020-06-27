INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE- AUTO ESCE FUORI STRADA

FLASHGrave incidente si è verificato questa mattina intorno alle 10.30 sulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò.Per cause in via d'accertamento si è verificat...

FLASH

Grave incidente si è verificato questa mattina intorno alle 10.30 sulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò.

Per cause in via d'accertamento si è verificato, secondo le prime informazioni in nostro possesso, un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture, una Peugeot, una Audi e una Skoda Fabia. Quest'ultima, con a bordo tre persone, tra cui un bambino è stata sbalzata cadendo dentro l’area del centro commerciale.

Al momento una squadra di Vigili del Fuoco è impegnata sul luogo dell'incidente per prestare soccorso alle persone e mettere in sicurezza la zona.

Sul posto presenti ambulanze dell 118 per prestare le prime cure alle persone, che non dovrebbero essere in gravi condizioni e la Polizia Municipale di Belpasso.

Sul luogo coinvolto dal sinistro si segnalano code in direzione Paternò.