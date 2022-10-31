INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI DEL PONTE GRACI, LUNGHISSIME CODE DIREZIONE PATERNO’
Lunghissime code mentre scriviamo (ore 19.10) sulla superstrada ss121 in direzione PaternòSecondo le prime informazioni si tratterebbe di un sinistro che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi,...
Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un sinistro che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 31 Ottobre 2022 nei pressi dello svincolo Misterbiaco/Motta Sant'Anasastia in direzione Paternò.
Fortunatamente, non si registrano secondo le nostre informazioni nessun ferito grave.
Sul posto due pattuglie dei Carabinieri.
Forte ripercussioni sul traffico, al momento si registrano lunghe code di circa 4 km in direzione Paternò, con la coda che inizia in Via Comunità Economica Europea, ripercussioni pure nelle vie secondarie al luogo del sinistro