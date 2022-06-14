INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI DEL PONTE GRACI, LUNGHE CODE DIREZIONE CATANIA
FLASH
Un altra giornata di passione per gli automobilisti che oggi hanno deciso di raggiungere Catania.
Il sinistro si è verificato nella mattina di oggi, 14 Giugno 2022 sulla Strada Statale 121 in direzione Catania nei pressi del "Ponte Graci"
Per cause al vaglio da parte dell'Autorità si è verificato uno scontro tra due autovetture, fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi.
Al momento si registrano pesanti conseguenze per per chi sta percorrendo la superstrada, la circolazione è congestionata, con coda di circa 3 km in che inizia nei pressi dello svincolo d Piano Tavola Zona Industriale, ripercussioni pure nelle vie secondarie al luogo del sinistro.
Per effettuare i rilievi del sinistro è regolare il traffico sono intervenuti i carabinieri