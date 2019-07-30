INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI DI MISTERBIANCO
FLASHIncidente questa mattina intorno alle ore 07.30 sulla superstrada 121 nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro in direzione Paternò.Per cause in via d'accertamento si sono scontrati una Seat...
A cura di Redazione
30 luglio 2019 08:14
FLASH
Incidente questa mattina intorno alle ore 07.30 sulla superstrada 121 nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro in direzione Paternò.
Per cause in via d'accertamento si sono scontrati una Seat ed una Dacia Duster, quest'ultima a causa dell' urto si è messa di traverso sulla carreggiata.
Secondo le prime informazioni, nessun problema grave per le persone, ma soltanto danni alle autovetture.
Si segnalano rallentamenti e code in direzione Paternò.
Gianluca Ruffino