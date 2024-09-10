INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI DI MISTERBIANCO: LUNGHE CODE E DISAGI AL TRAFFICO
Incidente e lunghe code nel pomeriggio di oggi, 10 settembre 2024, sulla superstrada SS121, nei pressi della salita di Misterbianco in direzione Paternò.
Il sinistro, secondo le prime informazioni, ha coinvolto più veicoli, ma al momento non sono disponibili dettagli precisi sul numero dei mezzi coinvolti né sulla presenza di eventuali feriti.
I disagi per il traffico sono significativi, con lunghe code che si sono formate a partire dallo svincolo della Circonvallazione in direzione della superstrada.
Gli automobilisti in viaggio sulla SS121 stanno affrontando pesanti rallentamenti, e si consiglia di evitare l'area interessata per quanto possibile, optando per percorsi alternativi.