INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI DI "SIELI", SOCCORSI SUL POSTO
AGGIORNAMENTO ORE 19.30Fortunatamente non si registrano feriti gravi, il traffico sta ritornando alla normalità.Pochi minuti fa si è verificato un incidente sulla superstrada 121, nel tratto stradale...
AGGIORNAMENTO ORE 19.30
Fortunatamente non si registrano feriti gravi, il traffico sta ritornando alla normalità.
Pochi minuti fa si è verificato un incidente sulla superstrada 121, nel tratto stradale tra lo svincolo Misterbianco Centro e lo svincolo di Motta Sant’Anastasia in direzione Paternò
Secondo le prime informazioni, due autovetture sono rimasti coinvolti nel sinistro.
Sul luogo dell’incidente è intervenuta un ambulanza del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte nel sinistro, al momento non si hanno informazioni sulla gravità delle ferite riportate.
Il traffico nell’area sta subendo notevoli rallentamenti, con code che si stanno formando lungo la SS 121, la coda inizia nei pressi dell'imbocco dalla superstrada con la circonvallazionedi catania
Si consiglia agli automobilisti di prestare la massima attenzione e di considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.
Seguiranno aggiornamenti man mano che emergeranno nuovi dettagli.