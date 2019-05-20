ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI PALAZZOLO, ILLESO CONDUCENTE

FLASHIncidente autonomo questo pomeriggio, intorno alle ore14 sulla superstrada 121 nei pressi dello svincolo Palazzolo, in direzione Paternò.Per cause non note al momento, una Ford Fiesta ha perso il...

Incidente autonomo questo pomeriggio, intorno alle ore14 sulla superstrada 121 nei pressi dello svincolo Palazzolo, in direzione Paternò.

Per cause non note al momento, una Ford Fiesta ha perso il controllo dell'auto ed uscita fuori strada, finendo la corsa in campagna a bordo carreggiata.

Secondo le prime informazioni, il conducente è uscito da solo dal veicolo e si è allontanato.

Sul.posto in via precauzionale un ambulanza del 118.