INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO MOTTA SANT'ANASTASIA, LUNGHE CODE DIREZIONE CATANIA

FLASHLunghe code e disagi lungo la Statale 121 a seguito di un incidente avvenuto un paio di metri prima dello svincolo Misterbianco/Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.Stando alle prime notiz...

FLASH

Lunghe code e disagi lungo la Statale 121 a seguito di un incidente avvenuto un paio di metri prima dello svincolo Misterbianco/Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.

Stando alle prime notizie raccolte non ci sarebbero feriti gravi, ma il sinistro sta comunque causando molti problemi alla viabilità lungo la tratta della 121

Nel sinistro sono coinvolti un furgone ed una Toyota Yaris.

Sul posto la Polizia Stradale per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica

La colonna si è sviluppata su la corsia della carreggiata in direzione Catania con il traffico in forte difficoltà per alcuni chilometri che al momento arriva nei pressi dello svincolo Zona Industriale Belpasso.