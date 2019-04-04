95047

INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO PALAZZOLO

04 aprile 2019 17:07
***FLASH***

Incidente verificatosi pochi minuti fa sulla SS 121 direzione Paternò nei pressi dello svincolo Palazzolo.

Un'autovettura, una Wolksvagen Golf, probabilmente a causa del manto stradale bagnato e viscido per la pioggia di queste ore  ha effettuato un testa-coda per finire la sua corsa contro il guard rail.

Per fortuna non ci sono danni a persone.

Sul posto soccorsi e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.

 

 

