INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO PALAZZOLO
A cura di Redazione
04 aprile 2019 17:07
***FLASH***
Incidente verificatosi pochi minuti fa sulla SS 121 direzione Paternò nei pressi dello svincolo Palazzolo.
Un'autovettura, una Wolksvagen Golf, probabilmente a causa del manto stradale bagnato e viscido per la pioggia di queste ore ha effettuato un testa-coda per finire la sua corsa contro il guard rail.
Per fortuna non ci sono danni a persone.
Sul posto soccorsi e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.