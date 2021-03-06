INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO PALAZZOLO, FERITI

FLASHEnnesimo incidente stradale sulla ss121.L' incidente si è verificato questa mattina intorno alle 9:20 sulla SS 121 subito lo svincolo Palazzolo in direzione Catania.Dalle primissime informazione...

Ennesimo incidente stradale sulla ss121.

L' incidente si è verificato questa mattina intorno alle 9:20 sulla SS 121 subito lo svincolo Palazzolo in direzione Catania.

Dalle primissime informazione pare che sia coinvolto uno solo mezzo, una jeep che per cause ancora non note è andata a sbattere violentemente contro il guardrail laterale.

Sul posto ci sono due ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai malcapitati, non si conoscono al momento le loro condizioni.

Presente pure una pattuglia della Polizia Municipale di Belpasso per la gestione del traffico ed i dovuti rilievi.

Si registrano disagi alla circolazione e rallentamenti in direzione Misterbianco.