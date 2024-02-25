INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO PALAZZOLO IN DIREZIONE PATERNÒ
Nella serata odierna, 24 febbraio 2024, un incidente si è verificato sulla superstrada 121, poco prima dello svincolo Palazzolo in direzione Paternò.
Coinvolti secondi le informazioni in nostro possesso due veicoli, le autorità stanno attualmente indagando sulle circostanze che hanno portato allo scontro.
Fortunatamente, non si segnalano gravi feriti tra le persone coinvolte.
Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i Carabinieri per i necessari rilievi di legge.
Si registrano rallentamenti nel tratto interessato mentre le operazioni di soccorso e di gestione del traffico sono in corso.