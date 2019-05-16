95047

INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO PIANO TAVOLA, FERITI

16 maggio 2019 22:14
News
FLASH

Ancora un altro grave incidente di giornata.

È accaduto pochi minuti fa, intorno alle ore 21.30 sulla SS 121 nei pressi dell svincolo Piano Tavola, in direzione Paternò.

Ad essere coinvolte tre autovetture di cui una che a causa dell' urto, ha effettuato un testa coda ponendosi in direzione opposta nella stessa carreggiata.

Non si conosce al momento  né la dinamica né la condizioni dei feriti

Sul posto due ambulanze del 118, ed i Carabinieri e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.

Al momento che stiamo scrivendo, superstrada chiusa con uscita obbligatoria Piano Tavola in direzione Paternò

 

