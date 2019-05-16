INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO PIANO TAVOLA, FERITI
FLASH
Ancora un altro grave incidente di giornata.
È accaduto pochi minuti fa, intorno alle ore 21.30 sulla SS 121 nei pressi dell svincolo Piano Tavola, in direzione Paternò.
Ad essere coinvolte tre autovetture di cui una che a causa dell' urto, ha effettuato un testa coda ponendosi in direzione opposta nella stessa carreggiata.
Non si conosce al momento né la dinamica né la condizioni dei feriti
Sul posto due ambulanze del 118, ed i Carabinieri e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.
Al momento che stiamo scrivendo, superstrada chiusa con uscita obbligatoria Piano Tavola in direzione Paternò