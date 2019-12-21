INCIDENTE SULLA SS121, NEI PRESSI SVINCOLO PIANO TAVOLA
A cura di Redazione
21 dicembre 2019 18:04
FLASH
Ennesimo tamponamento da segnalare sulla ss121.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 17.30 subito dopo lo svincolo Belpasso Piano Tavola in direzione Catania.
Per cause in via d'accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due mezzi, una Peugeot ed una Dacia.
Dalle primissime informazioni nessun grave problema per gli occupanti dei mezzi.
Al momento si segnalano lunghe code a partire dallo svincolo zona industriale in direzione Misterbianco
