INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO VALCORRENT

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio intorno alle ore 17 sulla SS 121 nei pressi dello svincolo di Valcorrente in direzione Paternò.Ad essere coinvolti, secondo le primissime i...

A cura di Redazione Redazione
04 marzo 2021 17:33
News
FLASH

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio intorno alle ore 17 sulla SS 121 nei pressi dello svincolo di Valcorrente in direzione Paternò.
Ad essere coinvolti, secondo le primissime informazioni un autovettura ed un fiorino.
Dalle primissime informazioni pare che ci sia un ferito, il conducente del fiorino che è stato immediatamente soccorso da un ambulanza del 118 prontamente  intervenuta sul luogo del sinistro.
Il traffico interessato dal sinistro  sta subendo rallentamenti.

