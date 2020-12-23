INCIDENTE SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO VALCORRENTE

FLASHIncidente stradale intorno alle ore 13.30 sulla superstrada Ss 121 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Catania. Dalle notizie, ancora frammentarie, sembra che nel sinistro siano co...

FLASH

Incidente stradale intorno alle ore 13.30 sulla superstrada Ss 121 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Catania. Dalle notizie, ancora frammentarie, sembra che nel sinistro siano coinvolte un autovettura ed una moto di grossa cilindrata, che ancora si trova riversa a terra al centro della carreggiata. Sembra che non ci siano feriti gravi, anche se siamo ancora in attesa di conferma.

Sul posto un ambulanza del 118 per prestare le cure al centauro e la Polizia Municipale di Belpasso per i rilievi del caso e gestire la viabilità.

Al momento si registrano rallentamenti in direzione Misterbianco nel tratto interessato dal sinistro, e in attesa di rimuovere la moto e l’auto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO