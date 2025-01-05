AGGIORNAMENTO Fortunatamente, gli occupanti dei due mezzi coinvolti nell'incidente avvenuto questa sera sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anastasia in direzione Catania, n...

AGGIORNAMENTO

Fortunatamente, gli occupanti dei due mezzi coinvolti nell'incidente avvenuto questa sera sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anastasia in direzione Catania, non avrebbero riportato gravi ferite. Uno dei veicoli coinvolti è una Nissan Micra.

Il traffico sta gradualmente tornando alla normalità, grazie alle operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.

Uno di essi si era fermato in corsia di sorpasso, bloccando l'intera carreggiata e causando significativi disagi agli automobilisti.

Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire un rapido ritorno alla normale circolazione.

INCIDENTE SULLA SS121: SCONTRO TRA DUE VEICOLI SENZA FERITI GRAVI, TRAFFICO IN GRADUALE RIPRISTINO 1/5 Successivo »

Un altro grave incidente si è verificato nella serata di oggi, 5 gennaio 2025, sulla superstrada 121, precisamente tra gli svincoli di Piano Tavola e Misterbianco-Motta Sant'Anastasia, in direzione Catania.

Pochi i dettagli sulla dinamica dell'accaduto, sarebbero coinvolti due mezzi , ci sarebbero dei feriti che secondo le prime informazioni non avrebbero riportato gravi ferite.

Sul posto i soccorsi, con due ambulanze e l'intervento dei Vigili del Fuoco che si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Nel frattempo, essendo le due auto al centro della carreggiata il traffico sulla superstrada è stato bloccato, causando lunghe code e disagi per gli automobilisti.

Le forze dell'ordine stanno lavorando per gestire la situazione e ripristinare la circolazione il prima possibile.

Si raccomanda di evitare la zona e di prestare attenzione agli aggiornamenti da parte delle autorità competenti.