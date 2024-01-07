INCIDENTE SULLA SS121 , SOCCORSI SUL POSTO
FLASHBelpasso, 7 Gennaio 2024. Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sulla superstrada 121, nel tratto stradale tra lo svincolo Piano Tavola e lo svincolo Valcorrente in direzione Pat...
FLASH
Belpasso, 7 Gennaio 2024. Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sulla superstrada 121, nel tratto stradale tra lo svincolo Piano Tavola e lo svincolo Valcorrente in direzione Paternó.
Due auto, per cause ancora al vaglio delle autorità, si sono scontrate violentemente.
A causa del violento impatto, nei veicoli sono esplosi gli airbag ed un'auto ha fatto testacoda terminando la sua corsa in contro senso di marcia.
Sul posto stanno operando i soccorsi con ambulanze per le prime cure del caso.
Al momento non sono note né la dinamica né le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro.
Il traffico al momento sta subendo notevoli rallentamenti.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO