INCIDENTE SULLA SS121. SOCCORSI SUL POSTO, CODE IN DIREZIONE PATERNÒ

Un incidente stradale si è verificato oggi 29 marzo 2023 intorno ore 14.00 sulla ss 121 in direzione Paternò in territorio di BelpassoAd essere coinvolta una fiat 600 che per cause ancora in via di ac...

A cura di Redazione Redazione
29 marzo 2023 14:35
News
Un incidente stradale si è verificato oggi 29 marzo 2023 intorno ore 14.00 sulla ss 121 in direzione Paternò in territorio di Belpasso

Ad essere coinvolta una fiat 600 che per cause ancora in via di accertamento si è scontrata autonomamente contro il guardrail.

Si registra un ferito che è stato soccorso dai sanitari del 118.

Non si conoscono ancora le sue condizioni di salute.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco al fine di mettere la vettura in sicurezza e per le operazioni di soccorso.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Il tratto interessato sta subendo notevoli rallentamenti alla circolazione stradale.

In aggiornamento

