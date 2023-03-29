INCIDENTE SULLA SS121. SOCCORSI SUL POSTO, CODE IN DIREZIONE PATERNÒ
Un incidente stradale si è verificato oggi 29 marzo 2023 intorno ore 14.00 sulla ss 121 in direzione Paternò in territorio di Belpasso
Ad essere coinvolta una fiat 600 che per cause ancora in via di accertamento si è scontrata autonomamente contro il guardrail.
Si registra un ferito che è stato soccorso dai sanitari del 118.
Non si conoscono ancora le sue condizioni di salute.
Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco al fine di mettere la vettura in sicurezza e per le operazioni di soccorso.
Non sarebbero coinvolti altri mezzi.
Il tratto interessato sta subendo notevoli rallentamenti alla circolazione stradale.
In aggiornamento