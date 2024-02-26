INCIDENTE SULLA SS121, SOCCORSI SUL POSTO E SUPERSTRADA CHIUSA
Nella mattinata di oggi si è verificato un ennesimo incidente sulla superstrada 121. Al momento, le informazioni disponibili sono limitate, ma si sa che il traffico è completamente bloccato e diversi...
Nella mattinata di oggi si è verificato un ennesimo incidente sulla superstrada 121.
Al momento, le informazioni disponibili sono limitate, ma si sa che il traffico è completamente bloccato e diversi mezzi di soccorso sono intervenuti sulla scena.
Sarebbero coinvolti più mezzi.
La superstrada è attualmente chiusa in direzione Catania, con uscita obbligatoria a Valcorrente, causando notevoli disagi al traffico che si estendono alle strade limitrofe.
Si consiglia ai conducenti di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità competenti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa situazione in evoluzione.