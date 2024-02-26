95047

INCIDENTE SULLA SS121, SOCCORSI SUL POSTO E SUPERSTRADA CHIUSA

A cura di Redazione Redazione
26 febbraio 2024 11:18
Nella mattinata di oggi si è verificato un ennesimo incidente sulla superstrada 121.

Al momento, le informazioni disponibili sono limitate, ma si sa che il traffico è completamente bloccato e diversi mezzi di soccorso sono intervenuti sulla scena.

Sarebbero coinvolti più mezzi.

La superstrada è attualmente chiusa in direzione Catania, con uscita obbligatoria a Valcorrente, causando notevoli disagi al traffico che si estendono alle strade limitrofe.

Si consiglia ai conducenti di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità competenti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa situazione in evoluzione.

