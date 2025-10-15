INCIDENTE SULLA SS121: TAMPONAMENTO ALLO SVINCOLO DI MISTERBIANCO, LUNGHE CODE
Un tamponamento si è verificato questa mattina, mercoledì 15 ottobre 2025, lungo la superstrada SS 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco centro in direzione Catania.Secondo le prime informazioni...
Un tamponamento si è verificato questa mattina, mercoledì 15 ottobre 2025, lungo la superstrada SS 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco centro in direzione Catania.
Secondo le prime informazioni, nell’impatto sarebbero rimasti coinvolti più veicoli, ma non si registrano feriti gravi.
Le conseguenze sul traffico, invece, sono molto pesanti: i mezzi incidentati occupano mezza carreggiata, provocando forti rallentamenti e lunghe code in direzione del capoluogo etneo, con disagi per i pendolari nelle prime ore della mattinata.
Si raccomanda agli automobilisti massima prudenza e, se possibile, di utilizzare percorsi alternativi.
Aggiornamenti in corso.