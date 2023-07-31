INCIDENTE SULLA SS121, TIR FINISCE LA SUA CORSA IN SENSO CONTRARIO DI MARCIA
Grave incidente pochi minuti fa di oggi 31 Luglio 2023 sulla superstrada 121.Dinamica ancora sconosciuta, ma nei pressi dello svincolo Sieli in direzione Catania, un Tir ha perso il controllo del mezz...
A cura di Redazione
31 luglio 2023 15:01
Grave incidente pochi minuti fa di oggi 31 Luglio 2023 sulla superstrada 121.
Dinamica ancora sconosciuta, ma nei pressi dello svincolo Sieli in direzione Catania, un Tir ha perso il controllo del mezzo, andando a terminare la corsa con la cabina nel senso opposto di marcia
Fortunatamente non si registrano secondo le informazioni in nostro possesso, gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro
Al momento che scriviamo (ore 14.30) , il traffico è fortemente rallentato in entrambi sensi di marcia.
INCIDENTE SULLA SS121, TIR FINISCE LA SUA CORSA IN SENSO CONTRARIO DI MARCIA
INCIDENTE SULLA SS121, TIR FINISCE LA SUA CORSA IN SENSO CONTRARIO DI MARCIA
INCIDENTE SULLA SS121, TIR FINISCE LA SUA CORSA IN SENSO CONTRARIO DI MARCIA