Incidente sulla SS121 vicino Piano Tavola: due auto coinvolte, traffico rallentato
Incidente sulla SS121 vicino Piano Tavola: due auto coinvolte, traffico rallentato
Incidente stradale nella mattinata di oggi, 21 marzo 2026, lungo la superstrada SS121, nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, in direzione Catania.
Secondo le prime informazioni, per cause ancora in fase di accertamento, due auto sono rimaste coinvolte nel sinistro. Nell’impatto, uno dei veicoli avrebbe perso il controllo, effettuando un testacoda.
Fortunatamente, non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma solo tanta paura.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
L’incidente ha causato disagi alla circolazione nel tratto interessato, con rallentamenti in direzione Catania.
La situazione è tornata progressivamente alla normalità nel corso della mattinata.