INCIDENTE SULLA SS121 A PALAZZOLO, FERITI
A cura di Redazione
08 agosto 2019 16:40
FLASH
Un incidente si è verificato intorno le ore 15.45 sulla SS 121 direzione Paternò nei pressi dello svincolo Palazzolo.
Per cause ancora da accertare un Opel Corsa, ha effettuato un testa coda e fermando la sua corsa in opposto al senso di marcia della strada, dopo che il guidatore aveva perso il controllo del mezzo. Non sarebbero coinvolti altri mezzi.
Sul posto un ambulanza del 118 per i primi soccorsi.
Al momento non si conoscono le condizioni del.ferito.
Si registrano rallentamenti in direzione Paternò. In aggiornamento.