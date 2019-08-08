INCIDENTE SULLA SS121 A PALAZZOLO, FERITI

FLASHUn incidente si è verificato intorno le ore 15.45 sulla SS 121 direzione Paternò nei pressi dello svincolo Palazzolo.Per cause ancora da accertare un Opel Corsa, ha effettuato un testa coda e fer...

A cura di Redazione 08 agosto 2019 16:40

