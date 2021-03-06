INCIDENTE SULLA SS284 A BRONTE, UN FERITO
A cura di Redazione
06 marzo 2021 12:50
A causa di un incidente, è stato provvisoriamente chiusa al traffico la statale 284 “Orientale Etnea”, in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 22,450 a Bronte (CT).
L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha visto coinvolti due veicoli ed una persona è rimasta ferita.
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.