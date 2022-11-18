INCIDENTE SULLA SS284 A SCALILLI

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 18 Novembre 2022 sulla ss284 nei pressi dello svincolo Scalilli.Per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità si è verificato uno scontro che ha coi...

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 18 Novembre 2022 sulla ss284 nei pressi dello svincolo Scalilli.

Per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità si è verificato uno scontro che ha coinvolto un autovettura ed un pullman.

Ferita una donna che era nel mezzo a quattro ruote , che è stata immediatamente soccorsa e trasferita all'ospedale per le cure del caso.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.

Il traffico ha subito notevoli rallentamenti in entrambe le direzioni per consentire le operazioni in totale sicurezza.