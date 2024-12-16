INCIDENTE SULLA SS284 A SCALILLI, FERITI E TRAFFICO RALLENTATO
Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 16 dicembre 2024 sulla Strada Statale 284, un centinaio di metri prima dello svincolo Scalilli, nel territorio di Paternò, in direzione Adra...
Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 16 dicembre 2024 sulla Strada Statale 284, un centinaio di metri prima dello svincolo Scalilli, nel territorio di Paternò, in direzione Adrano.
Coinvolte due auto, tra questi una Fiat Punto, nonostante il violento impatto, fortunatamente, nessuno avrebbe riportato ferite gravi.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte e gli enti competenti per le operazioni di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Il traffico sta subendo forti rallentamenti che stanno interessando entrambi sensi di marcia.