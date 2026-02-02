INCIDENTE SULLA SS284 A SCALILLI, LUNGHE CODE

🔴 AGGIORNAMENTO – ore 08:00Fortunatamente non si registrano feriti.Dopo la rimozione del mezzo coinvolto, la situazione è tornata gradualmente alla normalità e il traffico è regolarmente ripreso.Scal...

A cura di Redazione 02 febbraio 2026 07:21

Condividi