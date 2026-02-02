INCIDENTE SULLA SS284 A SCALILLI, LUNGHE CODE
🔴 AGGIORNAMENTO – ore 08:00
Fortunatamente non si registrano feriti.
Dopo la rimozione del mezzo coinvolto, la situazione è tornata gradualmente alla normalità e il traffico è regolarmente ripreso.
Scalilli – Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, intorno alle ore 7, lungo la superstrada 284, nel tratto che attraversa Scalilli, in direzione Paternò.
Secondo le prime informazioni, si tratterebbe molto probabilmente di un incidente autonomo.
Al momento non si segnalano feriti gravi, ma la dinamica resta in fase di accertamento.
Complice l’orario di punta, l’episodio sta creando forti disagi alla circolazione, con code lunghe e traffico rallentato lungo l’arteria.
Si invita alla prudenza e, se possibile, a utilizzare percorsi alternativi.
Seguiranno aggiornamenti.