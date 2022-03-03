INCIDENTE SULLA SS284 A SCALILLI, UN AUTO FINISCE SU MURETTO DI DELIMITAZIONE DELLA CARREGGIATA

FLASHIncidente nel pomeriggio di oggi, 03 Marzo 2022, sulla ss284.Il sinistro che ha coinvolto secondo le prime informazioni due autovetture, una Fiat Panda ed una Nissan Qashqai si è verificato tra...

Incidente nel pomeriggio di oggi, 03 Marzo 2022, sulla ss284.

Il sinistro che ha coinvolto secondo le prime informazioni due autovetture, una Fiat Panda ed una Nissan Qashqai si è verificato tra lo svincolo di Scalilli e lo svincolo di Santa Maria di licodia in territorio di Paternò.

Per cause al vaglio da parte dei Carabinieri che stanno operando sul posto si è verificato uno scontro tra veicoli, nel violento impatto la Fiat Panda ha terminato la sua corsa sopra il muretto che delimita la carreggiata.

Fortunatamente non avrebbero riportato ferite gravi gli occupanti dei mezzi.

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro sta subendo rallentamenti in entrambe le direzioni.

