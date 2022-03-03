95047

INCIDENTE SULLA SS284 A SCALILLI, UN AUTO FINISCE SU MURETTO DI DELIMITAZIONE DELLA CARREGGIATA

03 marzo 2022 17:18
Incidente nel pomeriggio di oggi, 03 Marzo 2022, sulla ss284.

Il sinistro che ha coinvolto secondo le prime informazioni due  autovetture, una Fiat Panda ed una Nissan Qashqai  si è verificato tra lo svincolo  di  Scalilli e lo svincolo di Santa Maria di licodia in territorio di Paternò.

Per cause al vaglio da parte dei Carabinieri che stanno operando sul posto si è verificato uno scontro tra veicoli,  nel violento impatto la Fiat Panda ha terminato la sua corsa sopra il muretto che delimita la carreggiata.

Fortunatamente non avrebbero riportato ferite gravi gli occupanti dei mezzi.

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro sta subendo rallentamenti in entrambe le direzioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

