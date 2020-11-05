INCIDENTE SULLA SS284, RALLENTAMENTI

FLASHUn incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 5 Novembre 2020, sulla ss284 nei pressi dello svincolo Paternò/Scalilli in territorio di Paternò.Per cause non note sì è verificato un tampon...

FLASH

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 5 Novembre 2020, sulla ss284 nei pressi dello svincolo Paternò/Scalilli in territorio di Paternò.

Per cause non note sì è verificato un tamponamento che ha coinvolto 4 autovetture che percorrevano la statale in direzione Catania.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per le persone, danni per i veicoli coinvolti.

Fila e rallentamenti si registrano in entrambi sensi di marcia nel tratto interessato dall'incidente