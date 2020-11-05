INCIDENTE SULLA SS284, RALLENTAMENTI
05 novembre 2020
05 novembre 2020 16:53
Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 5 Novembre 2020, sulla ss284 nei pressi dello svincolo Paternò/Scalilli in territorio di Paternò.
Per cause non note sì è verificato un tamponamento che ha coinvolto 4 autovetture che percorrevano la statale in direzione Catania.
Fortunatamente, secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per le persone, danni per i veicoli coinvolti.
Fila e rallentamenti si registrano in entrambi sensi di marcia nel tratto interessato dall'incidente