INCIDENTE SULLA SS417, AUTOCOMPATTATORE SI RIBALTA E PRENDE FUOCO

04 agosto 2018 15:52
Poco prima delle 9 di questa mattina una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Caltagirone è intervenuta per un incidente stradale autonomo che ha coinvolto un autocompattatore d una ditta di nettezza urbana, verificatosi lungo un tratto della SS 417, all’altezza del km 2,700.

L’autista di un autocompattatore ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sulla carreggiata.

LE FOTO

Nell’impatto violentissimo con l’asfalto e il ribaltamento, si innescava anche un incendio che veniva alimentato anche dal carico di cartone trasportato.

L’autista del mezzo pesante, all’arrivo della squadra dei vigili del fuoco, era stato già trasferito in ospedale con un’ambulanza del Servizio Sanitario del118.

