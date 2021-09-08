INCIDENTE SULLA SS640 AD AGRIGENTO, GRAVE 41ENNE CATANESE

E' in gravi condizioni un uomo rimasto vittima di un incidente questa mattina sulla Ss 640, poco prima di Grottarossa, in direzione Agrigento.Lo scontro è avvenuto tra un Ford Transit che in quel mome...

E' in gravi condizioni un uomo rimasto vittima di un incidente questa mattina sulla Ss 640, poco prima di Grottarossa, in direzione Agrigento.

Lo scontro è avvenuto tra un Ford Transit che in quel momento era fermo sulla corsia di emergenza a causa di un guasto e un furgone Daily Ivenco che ha preso in pieno il mezzo.

Ferito gravemente l'autista del Ford Transit, un catanese di 41 anni, A.S: che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e che adesso è ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Ricoverato anche l'autista del Daily Iveco, un 45enne di Ravanusa che è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco.

Il traffico al momento è rallentato