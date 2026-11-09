🔴 ULTIM'ORA Incidente sulla strada a tra Valcorrente e Motta Sant'Anastasia: scontro tra auto e due ruote

Rallentamenti lungo la SP134 dopo l'incidente. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti gravi.

MOTTA SANT'ANASTASIA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 novembre, lungo la SP134, conosciuta come strada della Staffa, che collega la zona di Valcorrente a Motta Sant'Anastasia.



Secondo le prime informazioni, il sinistro avrebbe coinvolto un'automobile e un mezzo a due ruote, entrati in collisione per cause ancora in fase di accertamento.



Fortunatamente, stando alle prime notizie, non ci sarebbero feriti gravi, anche se al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.



### Rallentamenti lungo la provinciale



L'incidente sta provocando disagi alla circolazione, con rallentamenti che si stanno registrando nel tratto interessato, lungo una strada particolarmente utilizzata da

