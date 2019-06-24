INCIDENTE SULLA STRADA STATALE 121
A cura di Redazione
24 giugno 2019 20:07
FLASH
Incidente pochi minuti fa, sulla strada statale ss121 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Catania.
Ad essere coinvolti, per cause ancora in via d'accertamento una moto e due autovetture.
Non si conosce ancora ne la dinamica, né lo stato dei feriti.
Sul posto un ambulanza ed i Carabinieri di Paternò.
Traffico rallentato in direzione Catania.
IN AGGIORNAMENTO