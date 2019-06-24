95047

INCIDENTE SULLA STRADA STATALE 121

FLASHIncidente pochi minuti fa, sulla strada statale ss121 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Catania.Ad essere coinvolti, per cause ancora in via d'accertamento una moto e due autovet...

A cura di Redazione Redazione
24 giugno 2019 20:07
INCIDENTE SULLA STRADA STATALE 121 -
News
Condividi

FLASH

Incidente pochi minuti fa, sulla strada statale ss121 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Catania.

Ad essere coinvolti, per cause ancora in via d'accertamento una moto e due autovetture.

Non si conosce ancora ne la dinamica, né lo stato dei feriti.

Sul posto un ambulanza ed i Carabinieri di Paternò.

Traffico rallentato in direzione Catania.

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047