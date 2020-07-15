INCIDENTE SULLA STRADA STATALE 121, LUNGHE CODE IN DIREZIONE CATANIA

FLASHIncidente stradale si è verificato, intorno le ore 16.30, sulla SS 121 in direzione Catania, precisamente a Misterbianco nel tratto dello svincolo per le Sieli. Ad essere coinvolta una Lancia Y,...

FLASH

Incidente stradale si è verificato, intorno le ore 16.30, sulla SS 121 in direzione Catania, precisamente a Misterbianco nel tratto dello svincolo per le Sieli. Ad essere coinvolta una Lancia Y, che in maniera autonoma secondo le prime info, è andata a sbattere violentemente fermando la sua corsa al centro della carreggiata. L'impatto è avvenuto, probabilmente, a causa della forte pioggia che ha reso viscido l'asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Lunghissime le code con disagi alla circolazione stradale in direzione Catania a partire dallo svincolo per Motta Sant'Anastasia. IN AGGIORNAMENTO