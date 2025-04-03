INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 121: AUTO CONTRO IL GUARDRAIL, TRAFFICO RALLENTATO

Piano Tavolo, 3 aprile 2025 – Un incidente stradale si è verificato oggi intorno alle ore 13 sulla Superstrada 121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Piano Tavolo e quelli di Motta Sant'Anastasia...

Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat 500 ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail in corsia di sorpasso, nei pressi di un'area di rifornimento.

Secondo le prime informazioni, la conducente del veicolo non avrebbe riportato gravi conseguenze. Fortunatamente, secondo le prime informazioni nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

L'incidente, avvenuto in corsia di sorpasso, ha provocato notevoli rallentamenti alla circolazione, con disagi per gli automobilisti in transito.

Le operazioni di rimozione del veicolo e il ripristino della normale viabilità sono ancora in corso.

Si raccomanda agli utenti della strada di prestare attenzione e, se possibile, valutare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.