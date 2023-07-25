INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 121, CODE
Incidente nella serata di oggi, 25 Luglio 2023 sulla superstrada 121.
Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta Sant'Anastasia in direzione Paternò.
Pochi i dettagli al momento, sarebbero coinvolti più mezzi.
Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per dare assistenza e dare le prime cure
Sul posto i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica e per la gestione del traffico che subendo notevoli rallentamenti.
Forti disagi per chi sta percorrendo la statale, con lunga coda di circa 2 km