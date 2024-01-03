INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 121: DUE VEICOLI COINVOLTI NEI PRESSI DI PALAZZOLO
Nella mattinata di oggi, 3 gennaio 2024, si è verificato un incidente sulla Superstrada 121, coinvolgendo due mezzi. L'incidente ha avuto luogo vicino allo svincolo Palazzolo in direzione Paternò.
Attualmente, le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro tra i due veicoli.
Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza del 118 per fornire le prime cure agli occupanti dei mezzi coinvolti. Fortunatamente, sembra che non ci siano gravi conseguenze per gli interessati.
I Carabinieri sono presenti per eseguire i dovuti rilievi e raccogliere informazioni sulla dinamica dell'accaduto.
Il traffico nel tratto interessato ha subito rallentamenti.