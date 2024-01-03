INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 121: DUE VEICOLI COINVOLTI NEI PRESSI DI PALAZZOLO

Nella mattinata di oggi, 3 gennaio 2024, si è verificato un incidente sulla Superstrada 121, coinvolgendo due mezzi. L'incidente ha avuto luogo vicino allo svincolo Palazzolo in direzione Paternò. Att...

A cura di Redazione 03 gennaio 2024 08:16

Condividi