Incidente sulla Superstrada 121 nei pressi di Motta Sant'Anastasia, soccorsi sul posto

Nella serata di oggi, 28 aprile, intorno alle ore 20.30, si è verificato un incidente sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anastasia, in immissione sulla carreggiata in direz...

Nella serata di oggi, 28 aprile, intorno alle ore 20.30, si è verificato un incidente sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anastasia, in immissione sulla carreggiata in direzione Catania.

Secondo le prime informazioni disponibili, un’auto ha terminato la sua corsa fuori strada, finendo sull'erba ai bordi della carreggiata.

Le cause dell'impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha prestato le prime cure al conducente. Successivamente, la persona coinvolta è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti e le cure del caso.

Al momento non si conoscono le condizioni cliniche né la prognosi.

I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Fortunatamente, dato che il veicolo è finito ai bordi della carreggiata, non si sono registrati particolari disagi alla circolazione.