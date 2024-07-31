INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 121: NESSUN FERITO, MA CODE IN DIREZIONE CATANIA

Valcorrente, 31 luglio 2024 - Questa mattina, sulla superstrada 121 nei pressi dello svincolo Valcorrente, si è verificato un incidente che ha coinvolto una Fiat Panda. Fortunatamente, le persone a bo...

Valcorrente, 31 luglio 2024 - Questa mattina, sulla superstrada 121 nei pressi dello svincolo Valcorrente, si è verificato un incidente che ha coinvolto una Fiat Panda.

Fortunatamente, le persone a bordo del veicolo non hanno riportato gravi conseguenze.

Il sinistro, che ha interessato solo il mezzo in questione, ha causato l'arresto del veicolo nella corsia di marcia, determinando lunghe code nel tratto di strada interessato, in direzione Catania.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri per gestire la viabilità e svolgere le operazioni di rito.

La circolazione risulta al momento rallentata, e si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e, se possibile, di utilizzare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.