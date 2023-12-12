INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 121, SCONTO TRA DUE MEZZI: CODE E DISAGI

Nella mattinata di oggi, 12 dicembre 2023, intorno alle ore 08.30, un incidente sta creando disagi alla circolazione sulla Superstrada 121, precisamente nei pressi dello svincolo Piano Tavola, zona in...

Nella mattinata di oggi, 12 dicembre 2023, intorno alle ore 08.30, un incidente sta creando disagi alla circolazione sulla Superstrada 121, precisamente nei pressi dello svincolo Piano Tavola, zona industriale, in direzione Catania.

Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause dello scontro, che ha coinvolto un furgone e una smart.

Fortunatamente, non si segnalano gravi conseguenze per le persone coinvolte nell'incidente.

Tuttavia, le ripercussioni sull'afflusso veicolare sono notevoli.

La presenza delle auto ferme sulla corsia di sorpasso e la presenza di detriti causati dalla collisione stanno generando lunghe code in direzione Catania, creando disagi significativi per chi si trova sulla superstrada in questo momento.