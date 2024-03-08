INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 121: SCONTRO TRA DUE VEICOLI, LUNGHE CODE

Un incidente è avvenuto pochi minuti fa, intorno alle 16:40, sulla Superstrada 121, precisamente nei pressi dello svincolo di Misterbianco in direzione di Paternò. Le circostanze che hanno condotto al...

Un incidente è avvenuto pochi minuti fa, intorno alle 16:40, sulla Superstrada 121, precisamente nei pressi dello svincolo di Misterbianco in direzione di Paternò.

Le circostanze che hanno condotto allo scontro, al momento, non sono chiare, ma si è trattato di una collisione tra un furgone e un'autovettura.

Fortunatamente, non si segnalano gravi feriti tra gli occupanti dei veicoli coinvolti nell'incidente. Tuttavia, la situazione sta causando notevoli disagi per il traffico, poiché le vetture coinvolte sono rimaste fermate nella corsia di sorpasso.

Si raccomanda agli automobilisti di procedere con estrema prudenza lungo quella porzione di strada e, se possibile, di evitare la zona interessata dall'incidente fino alla completa risoluzione della situazione.