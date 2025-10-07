Incidente sulla superstrada 284 nei pressi di Biancavilla: coinvolti due furgoni

BIANCAVILLA – Incidente stradale questa mattina lungo la superstrada 284, nei pressi dello svincolo di Biancavilla.Secondo le prime informazioni, ancora in fase di aggiornamento, si sarebbe verificato...

BIANCAVILLA – Incidente stradale questa mattina lungo la superstrada 284, nei pressi dello svincolo di Biancavilla.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di aggiornamento, si sarebbe verificato uno scontro tra due furgoni. Fortunatamente, non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro, con disagi per gli automobilisti in transito.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.