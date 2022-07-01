95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, LUNGHE FILE DIREZIONE MESSINA

Traffico letteralmente in tilt sulla Tangenziale di Catania in direzione Messina.Nella mattinata di oggi, 01 Luglio 2022 si è verificato un incidente nei pressi degli uffici Anas, che secondo le prime...

01 luglio 2022 11:08
Traffico letteralmente in tilt sulla Tangenziale di Catania in direzione Messina.

Nella mattinata di oggi, 01 Luglio 2022 si è verificato un incidente nei pressi degli uffici Anas, che secondo le prime informazioni avrebbe coinvolto una solo autovettura che per cause in via d'accertamento è andata a sbattere contro il guardrail ,generando lunghe code e un rallentamento significativo del traffico.

Secondo le prime informazioni trapelate, pare che non ci siano feriti gravi, ma soltanto disagi per la circolazione e nella visibilità.

La lunga coda, infatti, arriva fino allo svincolo di San Giorgio

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per prestate le prime cure al malcapitato, la polizia stradale per gli accertamenti del caso e il personale Anas per ripristinare quanto prima la situazione.

