LIEVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE, LUNGHE CODE PURE SULLA SS 121
A cura di Redazione
21 maggio 2019 19:00
FLASH
Incidente questo pomeriggio, intorno alle ore 18 sulla tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Messina.
L'incidente ha coinvolto, per fortuna senza grane conseguenze per le persone, due autoveicoli.
Pesantissime invece, le ripercussioni sul traffico lungo la fondamentale arteria, con lunghissime file a partire dallo svincolo San Giovanni Galermo , fila pure sulla ss121 in via Comunità economica Europea con immissione nello svincolo tangenziale.
