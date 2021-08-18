INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA A MISTERBIANCO, TRAFFICO CONGESTIONATO
FLASHIncidente e lunghissime code in tangenziale di Catania.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 12,30 di oggi 18 Agosto 2021 nel tratto tra lo svincolo Misterbianco e lo svincolo San Giorgio...
Incidente e lunghissime code in tangenziale di Catania.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 12,30 di oggi 18 Agosto 2021 nel tratto tra lo svincolo Misterbianco e lo svincolo San Giorgio in direzione Siracusa.
Per cause non ancora note, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto cinque autovetture.
Fortunatamente non ci dovrebbero essere feriti gravi, sul posto i soccorsi e la Polizia per i dovuti rilievi e stabilire l’esatta dinamica.
Al momento che scriviamo, traffico congestionato nel tratto interessato dal sinistro con coda che parte nei pressi degli uffici Anas in direzione Siracusa.
Ripercussioni si stanno verificando pure sulla ss121 nel tratto d'imissione con la tangenziale.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO