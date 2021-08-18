INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA A MISTERBIANCO, TRAFFICO CONGESTIONATO

FLASHIncidente e lunghissime code in tangenziale di Catania.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 12,30 di oggi 18 Agosto 2021 nel tratto tra lo svincolo Misterbianco e lo svincolo San Giorgio...

A cura di Redazione 18 agosto 2021 13:53

