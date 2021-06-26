Incidente autonomo, oggi, 26 Giugno 2021, intorno alle 12,30, sulla tangenziale di Catania nel tratto tra gli svincoli di San Gregorio e Gravina di Catania in direzione Misterbianco.Una Citroen C3, al...

Incidente autonomo, oggi, 26 Giugno 2021, intorno alle 12,30, sulla tangenziale di Catania nel tratto tra gli svincoli di San Gregorio e Gravina di Catania in direzione Misterbianco.

Una Citroen C3, al cui volante c'era un uomo, per cause sconosciute è finita a cavallo del guard rail che separa i due sensi di marcia.

Diverse le chiamate al 112, con ambulanza, polizia stradale e vigili del fuoco giunti sul posto in poco tempo.

L'uomo è stato soccorso e portato al policlinico di Catania per dei controlli.

L'uomo era cosciente e non sembrava fosse in gravi condizioni. Il traffico ha subito dei rallentamenti, specie in direzione Misterbianco, fino al completamento dei necessari rilievi, è alla rimozione della vettura

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, AUTO FINISCE IN BILICO SUL GUARD RAIL, UN FERITO 1/5 Successivo »

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

FLASH

Gravissimo incidente intorno alle ore 12 di oggi, 26 Giugno 2021 sulla tangenziale di Catania, tra lo svincolo di Gravina e San Giovanni Galermo in direzione Misterbianco.

Per cause al vaglio della polizia stradale, un mezzo è rimasto sul guard rail dove è rimasta in bilico.

Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.

Sul posto stanno operando i soccorsi, con due ambulanze, e una squadra dei Vigili del Fuoco.

Traffico al momento congestionato in direzione Siracusa e rallentamenti si segnalano pure in direzione San Gregorio.

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, AUTO FINISCE IN BILICO SUL GUARD RAIL, UN FERITO 1/5 Successivo »

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO