INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, AUTO FINISCE IN BILICO SUL GUARD RAIL, UN FERITO
Incidente autonomo, oggi, 26 Giugno 2021, intorno alle 12,30, sulla tangenziale di Catania nel tratto tra gli svincoli di San Gregorio e Gravina di Catania in direzione Misterbianco.Una Citroen C3, al...
Incidente autonomo, oggi, 26 Giugno 2021, intorno alle 12,30, sulla tangenziale di Catania nel tratto tra gli svincoli di San Gregorio e Gravina di Catania in direzione Misterbianco.
Una Citroen C3, al cui volante c'era un uomo, per cause sconosciute è finita a cavallo del guard rail che separa i due sensi di marcia.
Diverse le chiamate al 112, con ambulanza, polizia stradale e vigili del fuoco giunti sul posto in poco tempo.
L'uomo è stato soccorso e portato al policlinico di Catania per dei controlli.
L'uomo era cosciente e non sembrava fosse in gravi condizioni. Il traffico ha subito dei rallentamenti, specie in direzione Misterbianco, fino al completamento dei necessari rilievi, è alla rimozione della vettura
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
FLASH
Gravissimo incidente intorno alle ore 12 di oggi, 26 Giugno 2021 sulla tangenziale di Catania, tra lo svincolo di Gravina e San Giovanni Galermo in direzione Misterbianco.
Per cause al vaglio della polizia stradale, un mezzo è rimasto sul guard rail dove è rimasta in bilico.
Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.
Sul posto stanno operando i soccorsi, con due ambulanze, e una squadra dei Vigili del Fuoco.
Traffico al momento congestionato in direzione Siracusa e rallentamenti si segnalano pure in direzione San Gregorio.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO