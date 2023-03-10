INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, CODE
Incidente e traffico in tilt nella tangenziale di Catania.
Il sinistro che secondo le nostre informazioni avrebbe coinvolto una solo autovettura, una Peugeot, che per cause al vaglio da parte dell'autorità è andata a sbattere violentemente contro il guardrail in.
Il sinistro si è verificato nel tratto stradale tra lo svincolo Misterbianco e San Giovanni Galermo in direzione Messina.
Sul posto un ambulanza del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolti nel sinistro, non si conoscono al momento la gravità delle ferite riportate.
Per tutti i rilievi e stabilire l'esatta dinamica è presente la Polizia stradale.
Forti ripercussioni sul traffico con lunghe code che si registrano in entrambe le direzioni