🚗 Incidente sulla Tangenziale di Catania: lunghe code disagi anche sulla SS121
🚗 Incidente sulla Tangenziale di Catania: traffico in tilt verso Messina, disagi anche sulla SS121
Disagi nel pomeriggio di oggi lungo la Tangenziale di Catania, dove si è verificato un incidente nei pressi dello svincolo di Misterbianco in direzione Messina.
Secondo le prime informazioni disponibili, fortunatamente non si registrerebbero feriti gravi. Al momento, però, non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro.
Code e traffico intenso vengono segnalati non solo lungo la Tangenziale, ma anche sulla SS121, in particolare nell’immissione verso la Tangenziale di Catania, dove molti automobilisti stanno trovando forti difficoltà nel transitare.
La situazione traffico risulta particolarmente critica nella zona dello svincolo di Misterbianco, con lunghe file e tempi di percorrenza aumentati.
Si raccomanda massima prudenza alla guida e, se possibile, di valutare percorsi alternativi in attesa che la circolazione possa tornare regolare.
Notizia in aggiornamento.