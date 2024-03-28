INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: LUNGHE CODE DOPO UNO SCONTRO TRA QUATTRO AUTO
Nel pomeriggio di oggi, 28 marzo 2024, si è verificato un incidente a catena sulla tangenziale di Catania, prima dell'uscita di Gravina di Catania in direzione Misterbianco.
Quattro veicoli sono stati coinvolti nell'incidente, tra cui un SUV, il cui impatto è avvenuto in corsia di sorpasso all'interno di una galleria.
Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità, i soccorsi sono intervenuti sul posto, ma fortunatamente non ci sono gravi feriti segnalati.
Tuttavia, a causa delle auto ferme in corsia di sorpasso, si stanno verificando lunghe code lungo la carreggiata.
Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità per evitare ulteriori complicazioni.
GRAZIE AL NOSTRO LETTORE, MUSUMECI GIUSEPPE PER LE FOTO